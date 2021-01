Valeriu Gheorgiță, despre dozele pierdute din cauza unor erori în procesul de vaccinare: "Există un risc asumat al unor pierderi de vaccinuri, având în vedere că au o stabilitate limitată"

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a declarat marți că numărul dozelor de vaccin care se pierd este unul relativ mic și că este normal ca din cauze "neimputabile" peronalului medical unele vaccinuri să fie risipite. Luni, numărul dozelor care nu au mai putut fi folosite din cauza unor erori ar fi fost de sub 100:

"Există un risc asumat al unor pierderi de vaccinuri, având în vedere că sunt vaccinuri multi-doză, că au o stabilitate limitată și acest risc este asumat din motive neimputabile. Se pot sparge anumite flacoane în momentul în care le reconstitui, se pot întâmpla evenimente care nu țin de managementul activităților dintr-un centru de vaccinare. M-am uitat și eu pe datele legate de pierderile de vaccinuri pentru că în fiecare zi, la nivelul unui centru de vaccinare, pe lângă persoane, avem un stoc existent la ora 8 dimineața.

Pe măsură ce persoanele se vaccinează și sunt introduse în registrul național al vaccinărilor practic acel stoc scade, în concordanțăp cu numărul persoanelor vaccinate, iar la ora 20 când se face bilanțul vedem câte doze am avut în stoc, câte persoane au fost vaccinate și câte doze au fost pierdute, că s-au spart saiu că au fost nefolosite. Aceste date sunt trecute în Registrul Electronic Național.

Numărul este foarte mic, undeva sub 100 erau aseară", a declarat Valeriu Gheorghiță.

