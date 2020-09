Vali Vijelie, despre petrecerea de la mare: „Șeful poliției era cu mine, beam un șpriț”. Ar fi vorba de adjunctul Poliției Năvodari. IPJ Constanța a deschis o anchetă (VIDEO)

Încă o controversă în jurul Poliției Române. Proaspăt amendat pentru că a susținut un concert în plină pandemie, fără respectarea regulilor de protecție, manelistul Vali Vijelie face afirmații incredibile. Vijelie susține că se afla la acea petrecere şi bea un şpriţ chiar cu șeful poliției. Manelistul nu a precizat însă la care șef se referea mai exact. Se pare, totuși, că ar fi vorba despre adjunctul Poliției Năvodari, Sandu Coman. IPJ Constanța a deschis o anchetă în acest caz, informează B1 TV.

Poliția Română se află într-o criză de imagine fără precedent, după ce au ieșit la iveala legăturile dintre șefii instituției și clanurile interlope. În plin scandal, manelistul Vali Vijelie toarnă gaz pe foc. Cântărețul a vorbit despre amenda pe care a primit-o săptămâna trecută în timpul unui recital în Navodari. Manelistul susține că se afla la acea terasă chiar cu șeful Poliției, fără însă să precizeze cu cine era mai exact.

„Toată lumea a venit, nu mai erau locuri. Oamenii.. să stăm în picioare. Înăuntru erau, nu mai știu, 3-400. Am ocupat locurile și de la cealaltă terasă. Și pe stradă s-au strâns oamenii fără număr. Unde-i vina mea? Și știi care-i frumusețea? N-o spun, pentru că… Dar o spun până la urmă, că a trecut. Șeful poliției era cu mine la masă, beam un șpriț”, a spus manelistul, pentru Pro TV.

Contactat de presa ulterior, Vijelie a dat înapoi și a susținut că, de fapt, a glumit. Poliția Constanța a anunțat că a deschis o anchetă în acest caz.

