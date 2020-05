CORONAVIRUS | Adrian Marinescu, despre al doilea val: “Ar fi scenariul prost la care am ajunge dacă în zilele care urmează nu am face ceea ce trebuie” (VIDEO)

Adrian Marinescu, medic primar Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a declarant, duminică, în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că un secenariu prost pentru valul al doilea al panedemiei de coronavirus ar fi cel ”la care am ajunge dacă în zilele care urmează nu am face ceea ce trebuie”.

Acesta a mai adăugat că sunt două scenarii pentru un al doilea val.

”Sigur că va fi un număr ceva mai mare îmbolnăviri. Asta s-a întâmplat în toate țările unde a existat relaxare, dar una e să ai o variantă rezonabilă, adică să fie o creștere, câteva zeci de cazuri și să se estompeze la un moment dat, și altceva e să fie o creștere importantă cu apariția unor focare. De fapt al doilea val ar fi scenariul prost la care am ajunge dacă în zilele care urmează și în aceste două săptămâni nu am face ceea ce trebuie”, a menționat medicul.

Adrian Marinescu a mai spus că dacă situațiile din punctele de trecere de frontieră, în care oamenii nu respectă măsurile de distanțare socială, vor continua e clar că o să crească numărul de îmbolnăviri.

Mai mult, el consideră că va crește atât de mult încât vom vorbi de un alt val.

Cu toate acestea, Adrian Marinescu nu crede în acest val, pentru că nu consideră că vor fi atâtea derapaje.

”Eu sper că lumea va înțelege că aceste zile nu au fost o experiență pozitivă, ba dimpotrivă, și că începând de mâine lucrurile trebuie să se echilibreze, așa cum am făcut și până acum. Și atunci să fie acel val mult mai târziu, undeva în toamnă, și să fie de o intensitate mai mica”, a completat acesta.

