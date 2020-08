"Vânătorul de cicliști". Imagini virale cu un șofer care lovește un biciclist. IPJ Ilfov, pentru B1.RO: Cercetările sunt în curs (VIDEO)

Imagini care surprind momentul în care un biciclist este acroșat în trafic de șoferul unui Logan au devenit virale pe rețelele de socializare. Incidentul ar fi avut loc marți seara în localitatea Corbeanca din Județul Ilfov.

Alex Filip povestește pe pagina s-a de Facebook că a iesit cu bicicleta la antrenamentul de seară și că avea în plan să parcurgă 75 km. A parcurs doar 5km pentru că șoferul unei mașini a decis la un moment dat să îl tot șicaneze.

“Totul, pe scurt, terminându-se cu faptul c-a frânat brusc și a virat spre mine cu intenția clară de a mă lovi. Ceea ce s-a și întamplat, mașina lui m-a proiectat intr-o alta parcată și apoi alte câteva tumbe până intr-un cap de pod. Episodul a avut loc aproape de casă, la mine-n comuna Corbeanca”, povestește Alex Filip.

În urma incidentului a sosit Poliția și SMURD-urdul. Alex a fost la spitalul Elias unde i s-a oferit timp de 4h îngrijiri medicale.

“În urma CT-ului și a radiografiilor a rezultat că pot pleca acasă. Însa leziunile, echipamentul distrus, bicicleta avariată, dar, mai ales, ceea ce se putea întâmpla mă face să-mi crească pulsul și acum la cafea”, a mai precizat Alex Filip.

Reprezentanții IPJ Ilfov au precizat contactați de B1.RO că acest caz a intrat în atenția oamenilor legii, cercetările sunt în curs de desfășurare și a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală. Mai multe detalii vor fi oferite pe măsură ce ancheta în acest caz va avansa.

Despre acest caz a vorbit și jurnalistul Lucian Mândruță pe pagina s-a de Facebook. Acesta l-a numit pe șoferul agresiv “vânătorul de cicliști” și a precizat că fapta sa se poate încadra la tentativă de omor.

“Pentru cei care ieri au vazut share-ul meu cu "Vanatorul de Ciclisti", iata si imaginile. Alex povestea ieri ca soferul l-a sicanat de mai multe ori... Mie mi se pare tentativa de omor si cred ca soferul acelui Logan alb ar trebui sa faca inchisoare. Multa.

P.S. Initial mi s-a parut dubios ca filmarea e atat de miscata: multumesc cititorilor ca mi-au atras atentia asupra marginii ecranului: e facuta cu telefonul, care filmeaza ecranul unui calculator pe care sunt imaginile de la camerele din zona”, a precizat Lucian Mândruță.

Victima accidentului a precizat pentru B1 TV că șoferul l-a depășit în mod repetat din ce în ce mai aproape și că în final a vrut să îii dea o lecție care ar fi putut să se termine tragic:

“A existat un șir lung de depășiri. Am fost depășit de trei sau patru ori de mașina respectivă. Absolut de fiecare dată m-a depășit din ce în ce mai aproape. Ultima dată când m-a depășit, înaintea accidentului, era atât de aproape de mine încât mi-am dat seama că nu o să încap în condiții de siguranță între mașina lui și mașinile parcate pe trotuar. Într-o disperare am strigat să îmi facă loc. Din păcate el a decis nu să îmi facă loc ci să mă închidă total. A vrut să îmi dea o lecție, lecția se putea termina tragic. La viteza de 35 km/h dacă m-aș fi oprit într-un obstacol fix cu siguranță nu aș fi rămas cu câteva zgârieturi”.

