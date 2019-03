Vântul face RAVAGII în țară: Acoperișuri SMULSE și străzi BLOCATE de copaci rupți. Oamenii sunt rugați să NU IASĂ din case (VIDEO)

O vijelie puternică a făcut prăpăd în județul Braşov. Mai multe acoperişuri au fost smulse de vântul care a suflat cu 60 de km pe oră.

Oamenii au fost rugaţi să rămână în case. Copacii au căzut că niște chibrituri pe șosele, iar circulația a fost blocată între localităţile Râşnov. Pompierii au fost chemaţi să intervină în zeci de situații pentru a îndepărta pericolul. Au fost zone înalte în care vântul a atins şi 120 de kilometri pe oră.

Braşovul a fost printre primele judeţe lovite de vijeliile puternice anunţate de meteorologi. Mai mulţi copaci au blocat drumul judeţean 73 A între Râşnov şi Predeal, iar cei de la drumuri au avut mult de furcă până să reuşească să degajeze şoseaua. De asemenea, şi în localităţile Teliu, Hărman şi Moeciu, mai mulţi arbori au fost smulşi de vântul extrem de puternic.

De asemenea, vântul a creat probleme și în Poiana Brașov. Instalaţiile pe cablu de pe masivul Postăvaru au fost oprite din cauza vijeliei.

Și în Harghita vântul e responsabil de avarii. Sute de familii din şase localități au rămas fără curent electric, din cauza rafalelor care au distrus mai multe linii de tensiune.

Iar la malul mării, tot din cauza vântului, portul Midia a fost închis.

Oamenii sunt rugați să stea la adăpost până când vântul se va potoli. De asemenea, este bine să se sisteze activităţile desfăşurate în spațiu deschis sau la înălţime, să fie închise toate ferestrele locuinţelor, să fie evitaţi stâlpii sau firele căzute la pământ.

