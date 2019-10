Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, a explicat luni seară, în direct pe B1TV, că vânzătorii nu riscă nicio sancțiune pentru că ANPC poate sancționa doar operatori economici.



„Din păcate, la acest moment, din punctul de vedere al ANPC, nu riscă nimic, pentru că noi nu putem sancționa decât operatori economici. Există o sumă de diligențe pentru modificarea actelor normative, prin care noi am solicitat inclusiv sancționarea persoanelor fizice, care practică prestări de servicii sau comerț asimilat actelor comerciale ale operatorilor economici. Nu puține au fost situațiile în care, din apartamente, sunt emanate prăjituri cu pretinse caracteristici de proaspăt, natural și bio. Nu de puține ori sunt prestate servicii de coafură de către persoane neautorizate și care, ca și în situația puilor, pun pe piață lucruri care pot reprezenta un real pericol”, a afirmat Constantinescu, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Șeful ANPC a subliniat că, permanent, consumatorii sunt sfătuiți să aleagă produse aparținând de mărci autorizate sau, cel puțin verificabile.



„Fără discuție, aveți dreptate. De aceea, noi sfătuim permanent consumatorii să aleagă numai logo-uri autorizate sau verificabile cel puțin, pentru a-și achiziționa mai ales acest tip de produse, care într-un timp foarte scurt pot genera pericole adevărate pentru sănătate și, de ce nu, pentru viață”, a adăugat Horia Constantinescu.



Vestea vine în contextul în care polițiștii locali au descoperit, într-o piață din Galați, că o cantitate mai mare de carne de pui era vopsită cu galben, astfel încât să pară ca fiind provenită din animale crescute la țară, pentru a fi vândute la un preț mai mare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.