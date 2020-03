CORONAVIRUS | Bănescu (BOR): Nu Sfânta Împărtășanie e pericolul, ci ignorarea normelor. Putem exprima acum public virtuți creștine, pe care se presupune că le-am clădit. Mizăm pe bunul simț (VIDEO)

Biserica Ortodoxă Română ia noi măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului. Cancelaria Sfântului Sinod a transmis, miercuri, îndrumări parohiilor și mănăstirilor că slujbele religioase se vor ține doar în aer liber și nu cu mai mult de 100 de persoane. Măsurile au fost explicate, pentru B1 TV, de Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. „Putem exprima acum public virtuți creștine, pe care se presupune că le-am clădit în noi frecvetând Biserica”, a spus Bănescu, făcând astfel apel la toată lumea să respecte recomandările autorităților, astfel încât să fie prevenită răspândirea noului coronavirus. Acesta a mai precizat că „mizăm pe bunul simț, care trebuie reanimat în acest moment în fiecare dintre noi”.

