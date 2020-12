Vasile Lavric, supranumit “mâncătorul de femei”, dus din greșeală la Ministerul Mediului, în loc de Parchetul General (VIDEO)

Gafă uriașă a Poliției din Capitală. Controversatul personaj din Suceava, Vasile Lavric, supranumit ”mâncătorul de femei”, a fost dus din greșeală la sediul Ministerului Mediului, în loc de Parchetul General, informează B1 TV. După ce oamenii legii au încurcat adresele, șeful Poliției Române a dispus să fie verificat modul în care a fost escortat rădăuţeanul suspectat de uciderea mai multor femei.

Poliția Română este protagonista unei noi gafe. Vasile Lavric, suspectul în cazul dispariției a patru femei, a fost dus de la Rădăuți la București pe 4 decembrie, pentru a fi audiat într-un dosar privind dispariția uneia dintre iubitele sale.

Doar că cel supranumit ”mâncătorul de femei” a fost escortat de la Arestul Central la... Ministerul Mediului.

Întregul scandal a ajuns în spațiul public după ce au apărut imagini care surprind momentul în care polițiștii îl duc încătușat pe Lavric, din greșeală, în sediul Ministerului Mediului în loc de cel al Parchetului General, cele două instituții fiind situate în vecinătate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.