Preotul Răducă, noi explicații: Persoana violată se poate duce la un centru medical, să nu se producă unirea celulelor / Violatorii trebuie împiedicați. Sunt persoane care au predispoziția asta (VIDEO)

Preotul Vasile Răducă, prodecanul Facultății de Teologie din București, a stârnit ample controverse după ce a declarat, la Radio Trinitas, că dacă o femeie rămâne însărcinată după un viol este posibil să-i fi plăcut, că sexul cu prezervativ este masturbare și că femeile în Islam sunt considerate niște lighioane.

Într-o intervenție pentru B1 TV, preotul Răducă a afirmat că i-au scăpat niște cuvinte care n-au fost spuse tocmai precis, și asta pentru că emisiunea s-a făcut la ora 22.00, iar el era extrem de obosit după o zi de muncă.

Totuși, își asumă cele afirmate: ”trebuie să mi le asum dacă le-am spus eu. A fost o zi nefericită, în care eram foarte obosit, veneam de la niște examene din Galați, eram plecat de dimineață, venit în fugă la București pentru a ajunge la emisiune. Am constatat că, atunci când sunt obosit, îmi mai scapă niște lucruri care nu sunt spuse precis. E o greșeală pe care am făcut-o: nu trebuia să mă duc la emisiune în starea respectivă de oboseală. N-o să mai accept niciodată să fie făcută emisiunea la 10 noatea, după ce am fost o zi întreagă plecat de la 5 dimineața și după o zi de muncă, ci să fie făcută mai devreme, să fiu mai odihnit și să vorbesc mai atent. Recunosc că am scăpat niște cuvinte...”

Preotul Vasile Răducă a explicat apoi fiecare afirmație controversată pe care a făcut-o.

Declarația Inițială: ”Sunt rarisime cazurile în care violul se soldează cu graviditate. Vă rog să rețineți, sunt rarisime cazurile când violul se soldează cu graviditate. Când se soldează cu graviditate, sunt mai multe cauze: fie că este vorba de un viol la care ai consimțit și care ți-a plăcut să se repete, fie că te-ai găsit în imposibilitatea de a face de așa manieră încât celulele germinale care sunt pe punctul de a se întâlni, să se și întâlnească și să fie fertilizat oul”.

Explicația dată de preot, pentru B1 TV:

”Biserica nu poate să justifice nicio acțiune în care se ridică viața unei persoane. E situația în care viața mamei e pusă în pericol, din cauza unei nașteri dificile și, știindu-se că fie are copii acasă sau ulterior va avea o naștere normal, Biserica consideră că în acel caz trebuie salvată viața mamei, dar sunt și situații în care... M-a întrebat cineva de avortul în caz de viol. Eu sunt teolog, nu medic ginecolog, dar am citit mult în domeniu și am formulat răspunsul pe baza literaturii de specialitate. Din aceasta, am aflat că foarte puține violuri se soldează cu starea de graviditate. În SUA, la 1000 de violuri apar 1-2 situații de graviditate. Între actul respectiv și unirea celor două celule seminale trece o perioadă de câteva ore. O spun medicii. nu eu. În acest timp, persoana violată se poate duce la un centru medical, unde se poate interveni astfel încât să nu se producă unirea celulelor. Problema delicată e ca femeia, în cadrul violului, să contracteze boli incurabile ce pot duce la moarte.

Sunt situații în care, din nefericire, lucrurile se repetă și aici e foarte discutabil, adică, atunci când vorbim de viol, ne gândim la viața femeii care suferă, e traumatizată. Discuțiile sunt foarte complicate. Ea trebuie asistată psihologic, apărată, consiliată.

Violatorii trebuie împiedicați. Sunt persoane care au predispoziția asta. Vă amintiți, acum câțiva ani, o femeie a fost omorâtă de un violator, care tocmai ieșise din închisoare unde a stat tot pentru viol”.

Declarația inițială: ”În utilizarea prezervativului, nu facem altceva decât, cei tineri care fac lucrul acesta, nu fac altceva decât să se masturbeze, care este o practică dezgustătoare”

Explicația dată de preot, pentru B1 TV:

”Niciodată Biserica n-o să recomande folosirea mijloacelor, barierelor care să împiedice finalitatea unui act sexual. În timpul ciclului lunar al femeii, organismul ei secretă estrogen. O parte din ei sunt benefici pentru sănătate, o parte sunt cancerigeni. Prezența lichidului seminal în zona respectivă face ca testosteronul din acel lichid să neutralizeze acești estrogeni, care cine știe când pot să fie cauza unui cancer”.

Despre bolile cu transmitere sexuală:

”Și asta e o nefericire, sigur. Sunt statistici, nouă ne moare femeia tânără de cancer de diverse tipuri, în care viața intimă a ei poate fi o cauză traumatizantă. Femeia tânără trebuie protejată, ajutată să rămână în viață.

Declarația inițială: ”În Islam, femeia este considerată o lighioană care nu face altceva decât plăcere bărbatului. În Islam, femeia este gândită ca o ființă fără suflet”

Explicația dată de preot, pentru B1 TV:

”Un preot creștin n-o să recomande niciodată căsătoria unei femei creștine cu un musulman. Sunt probleme de cultură în care cresc unul și celălalt. În islam e o anumită concepție cu privire la ce e femeia. Eu doar am exprimat punctul de vedere al antropologiei musulmane în ceea ce privește femeia, care e considerată drept o ființă al cărui obiectiv nu e altul decât să aducă plăcere bărbatului. Într-o familie în care femeia are un soț care are o asemenea mentalitate, eu cred că e foarte dificil. De aceea, recomandăm căsătoria între creștini”.

Despre ”iubește-ți aproapele”:

”Trebuie să ne iubim până și dușmanul, dar nu înseamnă că gândim automat la căsătorie. Avem datoria să iubim orice om”.