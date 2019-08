Caz incredibil în judeţul Vaslui. Un bărbat din Huşi a murit în holul casei aşteptând să vină medicii pe care îi chemase prin 112. Omul a decedat chiar în timp ce echipajul medical era în faţa porţii dar nu a intrat de frica a doi câini, informează B1 TV.

Cazul s-a petrecut în urmă cu mai bine de o lună, însă a fost pus sub preş de autorităţi şi abia acum a ieşit la iveală.

Pacientul de 72 de ani, din municipiul Huşi, a sunat în noaptea de 6 spre 7 iulie anunţând că se simte rău şi nu mai poate respira. Imediat, în zonă a fost dirijat un echipaj medical, format din medic, asistentă şi ambulanţier, care a ajuns la domiciliul pacientului în aproximativ 2-3 minute. Deşi era o urgenţă medicală, echipajul Ambulanţei nu a intrat în curte de frica câinilor din curte. Trei căţei de rasă pechineză.

De teamă să nu fie muşcaţi, coordonatorul echipajului a anunţat la dispecerat, solicitând intervenţia unui echipaj de jandarmi pentru a le facilita accesul în locuinţă. Până au sosit jandarmii şi cadrele medicale au intrat în casă, bărbatul a murit.

Scuza invocată de medicul care a stat să aştepte jandarmii este halucinantă. Siguranţa salvatorilor trebuie să primeze, de aceea am solicitat sprijinul jandarmilor, a declarat medicul pentru jurnaliştii de la Adevărul.

La fel de halucinant este şi faptul că odată intraţi în casă unde au găsit pacientul întins pe jos, cei din echipajul medical nici măcar nu au încercat să îl resusciteze. Şi pentru asta, coordonatorul echipei are o scuză.

"Când am pus monitorul şi am constatat că nu există activitate cardiacă, e linie dreaptă, nu ai ce resuscitare să mai faci. Ar însemna să faci o profanare de cadavre", a explicat senin medicul.

Abia acum, la mai bine de o lună, conducerea Serviciului de Ambulanţă Vaslui a declanşat o anchetă şi urmează să stabilească echipajul medical care a intervenit la această solicitare a acţionat potrivit protocoalelor.

