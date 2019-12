Fetiță de aproape doi ani, lăsată să moară de foame. Medic: ”Arăta ca un copil de patru luni” (VIDEO)

Caz terifiant în judeţul Vaslui. O fetiță de un an și șapte luni a fost găsită, vineri, moartă într-o casă din localitatea vasluiană Miclești. Potrivit medicilor, fata arăta ca de patru luni, era subnutrită, neîngrijită, iar în casă era frig, informează B1 TV.

Bebeluşul era răcit de câteva zile, însă mama sa a tot amânat să ducă fetiţa medic. Când femeia a anunţat medicii, era mult prea târziu. Însă nu doar răceala a doborât-o pe fetiţa de doar un an şi şapte luni. Copilul era subnutrit şi murdar. Medicii spun că arăta ca un bebeluş de doar patru luni.

„S-a găsit copilul fără activitate cardio-respiratorie, cu semnele morții instalate. Motiv pentru care nu s-a mai făcut resuscitarea. Ceea ce a frapat echipajul medical este faptul că acest copil la un an și șapte luni arăta ca un copil de patru luni, era subnutrit, practic nu era hrănit corespunzator, iar condițiile de locuit erau total improprii pentru un copil”, a declarat Dan Ungureanu, purtător de cuvânt la Ambulanţa Vaslui.

Cadavrul copilului a fost ridicat şi dus la cei de la medicină legală pentru necropsie, iar cazul a fost preluat de poliţişti care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Mama bebeluşului mort mai are patru copii mai mari de care nu a avut grijă, aşa că, de-a lungul vremii, au fost luaţi de acasă şi daţi în plasament.

