Vaslui: Fetiță de aproape doi ani, rănită într-un conflict în familie. Mama ei şi cei doi fraţi, preluați și ei de ambulanță

O fetiţă de un an şi 11 luni din judeţul Vaslui are o plagă tăiată la nivelul capului după un conflict în familie. Mama copilei are și ea mai multe contuzii la nivelul feţei. Şi alţi doi copii ai familiei au fost luaţi cu ambulanța, iar agresorul este audiat de poliţişti, informează News.ro.

Vaslui: Mamă și trei copii, la spital după un conflict în familie

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui a transmis că o ambulanță cu un echipaj de prim ajutor din cadrul Secţiei de pompieri Huşi a intervenit pentru acordare îngrijiri şi transport la spital pentru un copil de un an şi 11 luni „rănit în zona capului, din câte se pare, în urma unui conflict familial”. Potrivit sursei citate, echipajul medical a găsit-o pe fetiță cu o plagă tăiată de aproximativ cinci centimetri în zona frontală.

„De asemenea, în ambulanţă a fost preluată şi mama fetiţei, care suferise multiple contuzii la nivelul feţei, precum şi ceilalţi doi copii minori ai familie. Din primele informaţii, agresorul a fost reţinut de colegii poliţişti”, au mai transmis pompierii, citați de News.ro.

În acest caz a fost deschis un dosar de cercetare.