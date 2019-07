Vaslui: Două măicuțe turmentate au făcut scandal în centrul orașului. Niciun trecător n-a scăpat de blesteme (VIDEO)

Caz halucinant la Vaslui. Două femei îmbrăcate în straie de măicuțe, care păreau a fi în stare de ebrietate, au făcut un scandal monstru în centrul oraşului. Cele două maici, care veneau de la mănăstirea Ghighiu, din județul Prahova, i-au scuipat și blestemat pe aproape toți oamenii care le-au ieșit în cale, informează B1 TV.

