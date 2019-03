IMAGINILE ZILEI vin din Vaslui: Doi Dorei au descărcat mașina de gunoi în... tomberoane (VIDEO)

Faza zilei vine din Vaslui, acolo unde doi bărbaţi de la o firmă de salubritate au găsit o soluţie inedită pentru a descărca maşina de gunoi plină ochi.

Aceștia au descărcat gunoaiele din camionul vechi în tomberoane, informează B1 TV.

INCENDIAR! ANTONIA L-A PRINS PE ALEX VELEA FĂRĂ PROSOP! REPEDE CLICK AICI PENTRU FOTOGRAFII NECENZURATE CU CEI DOI

Momentul de neînțeles a fost filmat de un locuitor al orașului.

REPEDE CLICK AICI: PRIMELE IMAGINI CU BORCEA ȘI IUBITELE SALE ÎN MOMENTELE INTIME! A EXPLODAT TOT NETUL! (IMAGINI NECENZURATE)

Este vorba de o mașină a companiei care colectează gunoaiele din oraş și care, din câte se pare, are o tehnologie veche de jumătate de secol.

IMAGINI BOMBĂ CU MIHAELA R ĂDULESCU ÎN PAT! A FOST PRINSĂ CU AMANTUL TINEREL! ERA GOALĂ PUȘCĂ

Ce-i drept, angajaţii s-au mişcat repede. În numai câteva mine au reuşit să descarce întregul camion. Probabil, aceştia nu au dorit să fie văzuţi de cineva, însă norocul nu a fost de partea lor.

„La Negresti, ca nicăieri în lume. Să vă fie ruşine", este mesajul celui care a filmat această fază incredibilă.

„Am crezut că este o glumă, dar DOREL s-a mutat la Negreşti. Am ajuns să trăim în țara lui Păcală", a scris un alt cetăţean din Negreşti, pe reţelele de socializare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.