Vaslui: Școală cuprinsă de flăcări. Mai multe cadre didactice se aflau în instituție

O școală din localitatea Poienești, județul Vaslui a fost cuprinsă de flăcări vineri dimineață. Se pare că incendiul s-a produs în camera in care era montată centrala termică. Focul s-a extins la nivelul acoperișului pe o suprafață de circa 800 de metri.

În instituție nu se aflau elevi, ci doar câteva cadre didactice, care au scăpat nevătămate. Mai multe echipaje de pompieri intervin la această oră pentru stingerea vâlvătaiei.

