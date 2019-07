Cauza decesului bărbatului căruia jandarmii i-au pulverizat spray lacrimogen direct în față / Familia susține că va angaja un avocat, pentru a se asigura că acest caz nu e îngropat

Bărbatul din Vatra Dornei, căruia o jandarmeriță i-a pulverizat spray lacrimogen în față, a murit din cauza insuficienței cardio-respiratorii acute, ca urmare a unui infarct enteromezenteric total, au stabilit medicii legiști, potrivit ȘtiriSuceava.

Fratele bărbatului decedat a afirmat, pentru Monitorul de Suceava, că familia va angaja un avocat pentru a se asigura că acest caz nu va fi îngropat: ”Fratele meu nu era un criminal şi nu trebuia tratat aşa cum s-a întâmplat. Am văzut şi eu acele imagini cu jandarmii care erau călare pe el şi care îi dădeau cu gaz şi am rămas şocat. Nu am cuvinte să spun ce au vrut. Avem semnale că se doreşte muşamalizarea anchetei, dar ne vom adresa unui avocat care să ne ajute şi să se ocupe de dosar, inclusiv pe cale civilă”.

Incidentul s-a produs în timpul Festivalului de Folclor pentru Copii şi Tineret, amintește HotNews. Un părinte a anunțat jandarmii că un bărbat a atins-o indecent pe fiica sa de doar 12 ani. Jandarmii au intervenit atunci.

”A fost recalcitrant, violent (...). Era destul de corpolent şi s-a opus acţiunii de imobilizare a jandarmilor”, a declarat col. Bogdan Cornaci, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Suceava.

Totuși, imaginile arată că bărbatul era deja imobilizat în momentul în care jandarmerița i-a pulverizat gaz lagrimogen direct în față, de la o distanță de doar câțiva centimetri. Ulterior, au ajuns la fața locului și doi polițiști, care încep să se agite văzând că bărbatul nu se mai mișcă. Totuși, nimeni n-a făcut nimic.

Ionuţ Epureanu, purtător de cuvânt al IPJ Suceava, a precizat că pe numele respectivului bărbat exista ”un dosar în lucru pentru act sexual cu un minor Avea 55-56 de ani, mai dădea câte 5-10 lei la un copil, de regulă fără adăpost, ca să-i abordeze (...). Din câte ştiu, nu avea o altă condamnare pe infracţiuni sexuale”.