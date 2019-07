UPDATE: Bărbatul în vârstă de 50 de ani a murit.

Scene de coşmar la un festival din Suceava. O jandarmeriţă a băgat în comă un om, la Vatra Dornei. I-a dat cu spray în faţă de la 5 cm distanţă, în timp ce doi jandarmi încercau să îl încătuşeze. Bărbatul e acuzat de tatăl unei fetiţe de 12 ani că a atins-o indecent. O anchetă a fost deschisă acum pentru a stabili dacă intervenţia jandarmilor s-a desfăşurat conform legii, informează B1 TV. Se fac cercetări şi faţă de fapta bărbatului, care ar mai fi avut în trecut probleme legate de acte de pedofilie.

