Primăvara în farfurie, GAURĂ ÎN BUZUNAR: Spanac, salată și ceapă verde la prețuri de lux (VIDEO)

Primăvara nu aduce doar soare şi vreme bună, ci şi o varietate de verdeţuri care par foarte tentante în aceste zile. Însă un kilogram de urzici costă cât unul de carne, iar o legătură de lobodă sau o salată depăşesc 5 lei. Cu alte cuvinte dacă vreţi să mâncaţi ceva uşor şi sănătos s-ar putea să cheltuiţi mai mult decat va asteptați.

Primăvara se simte cel mai bine in farfurie, dar si in buzunare. O simpla plimbare la piață vă poate face să cheltuiți mai mult decât credeați pentru că verdețurile au zilele acestea preturi de lux.

De exemplu, un kilogram de urzici proaspete, culese din apropiere de Bucureşti, costă și 20 de lei, iar legatura de lobodă, 5 lei. Nici leușteanul nu este mai ieftin. O singură legătură trece şi de trei lei. Ceapa şi usturoiul se găsesc la doi-trei lei pe tarabe. Iar o salată abia culeasă se vinde cu preţuri care variază între 3 și 5 lei.

Unii clienți spun că, anul acesta, nu se pot apropia de verdeţurile proaspete şi preferă să cumpere un kilogram de carne, care ajunge tot 20 de lei. Alții preferă să vină rar, doar ca să își potolească pofta.

Producătorii spun, însă, că au muncit din greu pentru recolta timpurie și sunt dezamăgiți pentru că lipsesc cumpărătorii. Marea lor frică este că nu își vor recupera toate investițiile făcute pentru marfa de primăvara aceasta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.