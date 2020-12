Vergil Chiţac, despre Festivalul Neversea: Am discutat să nu mai fie organizat în mijlocul sezonului estival. Eu cred că luna septembrie ar fi una potrivită

Vergil Chiţac, primarul Constanţei, a declarat, vineri, în cadrul primei sale conferinţe de presă după câştigarea alegerilor în data de 27 septembrie, că a discutat cu organizatorii festivalului Neversea ca acesta să nu mai fie organizat în mijlocul sezonului estival, ci în luna septembrie.

Vergil Chiţac: Cu siguranţă se va organiza. Locaţia va fi aceeaşi

Edilul a afirmat că festivalul Neversea se va organiza anul viitor.

„Cu siguranţă se va organiza. Locaţia va fi aceeaşi. Am prevăzut în bugetul pe anul următor bani pentru a ne respecta promisiunile pe care nu le-am respectat faţă de organizatori, în sensul în care să ducem acolo toate utilităţile necesare, inclusiv curent electric. Pentru asta trebuie făcută o investiţie pentru a duce acolo un cablu, a-l branşa şi am prevăzut bani pentru aşa ceva”, a spus Chiţac.

Acesta a menționat că a propus organizatorilor ca festivalul să nu mai aibă loc în iulie, ci în luna septembrie.

„Am discutat cu ei să nu mai fie organizat în mijlocul sezonului estival pentru că intenţia noastră este să mărim cât mai mult perioada turistică în Constanţa. Eu cred că luna septembrie ar fi una potrivită. Este foarte adevărat şi au dreptate domniile lor când spun că ei aduc artişti de mare valoare care au planificări cu doi ani în avans”, a declarat primarul Constanţei, scrie News.ro.

Virgil Chițac a explicat care sunt prioritățile pentru orașul Constanța

Amintim că primarul municipiului Constanța a trecut în revistă care vor fi principalele schimbări de la nivelul admnistrației municipalității.

„Am spus încă de la început, nu este nevoie de un audit extern (care ar dura mult şi ar fi costisitor). Am cerut rapoarte de lucru şi am emis dispoziţii”, spune Chiţac.

Primarul Constanţei a explicat şi cele trei direcţii spre care se îndreaptă: atragerea investitorilor, parteneriate cu investitorii şi expertiză.

Totodată, el a spus că municipalitatea nu investeşte în iluminatul festiv de sărbători, considerând că este „indecent" ca într-un an în care ne confruntăm cu pandemia de SARS-CoV-2, banii să fie „risipiţi" şi să nu fie folosiţi în domeniul sanitar.

„În Strasbourg nu mai sunt luminiţe, în Viena nu mai sunt luminiţe şi târguri de Crăciun. Luminiţele de anul trecut au costat, dacă nu mă înşel, vreo 6 milioane de lei. Peste un milion de euro. Am considerat că e indecent într-un an în care ne-am confruntat cu pandemia asta şi într-un an în care a trebuit să îndreptăm mulţi bani către spitalul municipal, mult mai mulţi incomparabil cu anii trecuţi, să risipim banii”, a afirmat edilul.