Vergil Chițac, despre rețeaua de termoficare: Statul trebuie să conștientizeze că lucru ăsta, în Constanța, trebuie rezolvat (VIDEO)

Vergil Chițac, primarul din Constanța, a declarat, luni seară, în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că rețeaua de termoficare din Constanța trebuie schimbată, iar statul român trebuie să conștientizeze „că lucru ăsta trebuie rezolvat”.

„Pornim de la legea termiei care spune că serviciul ăsta este unul esențial și se face sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților locale. Ce trebuie făcut? Păi ce trebuie făcut ne spune o strategie privind termia pe care Consiliul Local a aprobato în 2019, făcută de specialiști. Ori ei ce constată: că sistemul trebuie să-și păstreze termoficația de acum. Adică să avem o sursă, să avem o rețea de transport a agentului primar și o rețea de distribuție. Numai că ele trebuie să fie altele: sursa trebuie să fie, dacă nu retehnologizată, una nouă, rețeaua de transport primar, care e cea mai afectată și unde se produc cele mai mari pierderi, trebuie schimbată în totalitate, la fel rețeaua de distribuție, cu punctele termice retehnologizate. Toată povestea asta costă 250 de milioane de euro”, a afirmat edilul.

„Statul, dacă este stat în România, și eu consider că încă mai este, trebuie să conștientizeze că lucru ăsta în Constanța trebuie rezolvat, nu avem altă alternativă. Dacă nu suntem ajutați și de la nivel central, atunci colapsăm sistemul ăsta”, a adăugat el.

