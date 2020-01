Verificări la Școala 133 din Capitală. O echipă CBRN și specialiști ISU trebuie să stabilească dacă elevii pot reveni, luni, la cursuri (VIDEO)

Specialiștii fac verificări la școală 133 din Capitală, pentru a stabili dacă elevii se pot întoarce luni în siguranță la cursuri. O echipă CBRN și specialiști ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, fac măsurători specifice în toate sălile de clasă, în care s-au efectuat acțiuni de dezinfecție, relatează B1 TV.

La Școala Gimnazială Nr 133, cursurile au fost suspendate, săptămâna această, timp de trei zile, după ce mai mulți copii s-au simțit rău după igenizare.

