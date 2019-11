Veste bună pentru șoferi! Cea mai modernă PARCARE din București a fost deschisă în Sectorul 4: Costul abonamentului, 10 lei / lună (VIDEO)

Cea mai modernă parcare publică din Capitală a fost inaugurată în Sectorul 4! Aceasta a fost amenajată într-una dintre cele mai aglomerate zone din București, la intersecția Șoselei Berceni cu Olteniței. Parcarea are o capacitate de 245 de locuri, oferă condiții de maximă siguranță și va asigura o dublă funcțiune, de "park&ride" și de reședință. Mai mult, accesul va fi gratuit timp de un an, iar ulterior cei interesaţi pot achiziţiona abonamente la preţuri modice.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.