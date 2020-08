Vești bune cu privire la Autostrada Moldovei! Directorul general al CNAIR a făcut anunțul (VIDEO)

3 autostrăzi ar urma să străbată Moldova, regiune care în prezent suferă cel mai tare din punct de vedere în ceea ce privește lipsa infrastructurii rutiere. Mariana Ioniță, director general al CNAIR, a dezvăluit pentru B1 TV faptul că Autostrada Moldovei (A7) reprezintă o prioritate.

Două noi contracte vor fi semnate până la finalul anului și de asemenea, o licitație pentru execuția tronsonului Ploiești - Buzău va avea loc tot în baza aceluiași termen, a anunțat oficialul CNAIR.

„Prioritatea mea de suflet este Moldova. Am luat-o de la zero, mă ocup de ea, credeți-mă, așa cum îmi place mie să fac un proiect. Și acolo, evoluăm bine și sper să transform proiectul Autostrada Moldova A7 / Ploiești - Buzău - Focșani până la Suceava - Siret într-un proiect de bună practică.

Sper ca săptămâna viitoare sau cealaltă să semnăm contractele de proiectare, de SF (n.r. - studiu de fezabilitate) și PT (n.r. - proiectul tehnic) pentru ultimele două bucățele din această autostradă, respectiv Pașcani - Suceava și Suceava - Siret. Și sperăm ca la final de an să începem cu prima licitație de execuție între Ploiești și Buzău.

Mai avem restul autostrăzilor din Moldova, A13 (Sibiu - Brașov - Bacău), care este prioritate mare și A8 (Târgu Neamț - Iași - Ungheni), care este în analiză la ANAP", a declarat Mariana Ioniță pentru B1 TV.

