Vești bune pentru copiii din sectorul 5 al Capitalei: Grădinița nr. 269 și-a ianugurat noul sediu! Micuții au cântat colinde, iar primarul Daniel Florea a fost nelipsit de la eveniment (VIDEO)

Vești bune pentru copiii din sectorul 5! Grădinița nr. 269 și-a inaugurat noul sediu. Micuții au cântat colinde în clădirea în care vor veni începând cu noul an, relatează B1 TV.



Grădinița nr. 269 intrase în reabilitare în luna iulie. Primarul Daniel Florea a fost și el prezent la eveniment.



În prezent, în sectorul 5 al Capitalei funcționează 20 de grădinițe de stat.

