Preţuri mai mari la pompă din această lună! Un plin de carburant costă acum mai mult cu 23 de lei, în medie, față de începutul anului. Cel mai mult a crescut prețul motorinei standard, care se vinde cu aproape 6 lei pe litru în stațiile din București, relatează B1TV.



Reprezentanții companiilor petroliere pun scumpirile pe seama evoluției barilului de țiței, dar și a cererii mai mari de motorină pentru lucrările agricole din toamnă și pentru încălzire.



Şoferii se uită la pompă printre suspine, asta pentru că preţul carburanţilor a crescut în luna septembrie. Prețuri mai mari la pompă. Un plin de carburant costă acum mai mult cu 23 de lei, față de primele luni ale anului. Cel mai mult s-a scumpit motorina, de la începutul lui septembrie. Un litru costă acum cu 12 bani mai mult, iar unul de benzină cu 4 bani, arată statisticile oficiale. În București, prețul motorinei standard se apropie de pragul de 6 lei pe litru.

Un procent de doar 51-54% din preţul carburantului din benzinării este apanajul mărfii propriu-zise, restul fiind taxe percepute direct de către stat. Practic, la benzinărie nu alimentăm doar maşina, ci şi direct vistieria statului, pentru că distribuitorul de carburanţi virează direct la Finanţe între 46% şi 49% din litrul de benzină sau motorină, reprezentând TVA și accize.

Reprezentanții companiilor petroliere pun creșterile pe seama scumpirii barilului de petrol. Prețul țițeiului a urcat la mijlocul lui septembrie la aproape 70 de dolari, după pagubele suferite de rafinăriile din Arabia Saudită în urma atacului cu drone.

Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a acuzat Iranul pentru atacuri, si a subliniat ca „Statele Unite vor actiona cu partenerii si aliatii pentru a asigura aprovizionarea pietelor energetice si pentru ca Iranul sa dea socoteala pentru agresiunea sa".

În ultimele zile, cotația barilului de petrol a scăzut și se apropie de pragul de 60 de dolari. Analiștii estimează o stabilizare a prețului, dar totul depinde de evenimentele din cele mai mari țări producătoare de petrol. Producția de țiței a României mai asigură doar 40% din capacitățile de rafinare, iar diferența este asigurată din import.

