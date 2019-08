VEȘTI PROASTE pentru UN MILION de PENSIONARI români! NU MAI PRIMESC MĂRIRE! Ministrul a făcut anunțul

Vești proaste pentru mai mulți pensionari români.

Un număr semnificativ de pensionari, mai exact peste un milion, ar putea să nu mai beneficieze de o mărire. Cauza o reprezintă dorința partidelor din Opoziţie care vor să abroge Ordonanţa de Urgenţă 114. Acesta este singurul act care stipulează majorarea pensiei minime din toamnă, dar şi a punctului de pensie, conform Capital.

Într-o intervenție pentru România TV, ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat ce consecințe are abrogarea OUG 114.

„În momentul în care noi am elaborat legea nouă a pensiilor, am prevăzut acel atac la CCR. În OUG 114 am prevăzut şi cele două măsuri care îi privesc pe pensionari, majorarea valorii punctului de pensie şi majorarea indemnizaţiei sociale, cunoscută ca pensia minimă. Suntem acum în situaţia în care noi deja am trimis la tipărire cupoanele pentru luna septembrie”, a arătat Budăi.

El s-a declarat deranjat de această dorinţă de austeritate afișată de Opoziţie.

Punctul de pensie creşte de la 1 septembrie cu 15%, de la 1.100 de lei la 1.265 de lei. Odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a pensiilor mai sunt de implementat şi alte sporuri, dar şi pensiile de agricultori.