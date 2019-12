Veşti şoc pentru bucureşteni! După ce că stau fără apă caldă şi căldură, locuitorii din Bucureşti au parte de încă o surpriză. Aceştia îşi vor petrece Ajunul Crăciunului fără curent electric. Nici cei din judeţele Ilfov şi Giurgiu nu vor fi feriţi de bezna din Ajunul Crăciunului.

DEZMĂȚ TOTAL CU CLEOPATRA STRATAN! APARIȚIE BOMBĂ FĂRĂ HAINE! ASTA E PREA DE TOT (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.