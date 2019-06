Viața bate filmul! Un român ținea un cal în bucătăria garsonierei sale de la etajul 4 (VIDEO)

Realitatea românească bate filmul.

Polițiștii locali din Satu Mare au descoperit într-un apartament din oraș....un cal! Mai exact, animalul avea domiciliul în bucătăria unei garsoniere de la etajul 4.

CRISTI BORCEA A ÎNNEBUNIT DUPĂ GRATII! INCREDIBIL UNDE A FOST VĂZUTĂ PELINEL DUPĂ NAȘTEREA GEMENELOR! E LOVITURA ANULUI

Proprietarul animalului, Lucian D., a fost sancționat contravențional, calul fiind dus la o rudenie a bărbatului dintr-un sat din apropierea municipiului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.