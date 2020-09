„VIAȚA LUI DONALD TRUMP”, un documentar de excepție despre președintele SUA, de la moștenitorul unei afaceri și ridicarea unui imperiu, la poziția de cel mai puternic om al planetei, vineri, de la 22, pe B1 TV

B1 TV difuzează în exclusivitate documentarul „VIAȚA LUI DONALD TRUMP”, vineri, 4 septembrie, de la ora 22.00, respectiv în reluare duminică, 6 septembrie, de la ora 16.

Documentarul prezintă povestea lui Donald Trump, de la moștenitorul unei afaceri de succes și ridicarea unui adevărat imperiu, până la poziția de cel mai puternic om al planetei.

Filmul cuprinde nenumărate imagini de arhivă cu Donald Trump, încă din perioada în care era un tânăr care învăța de la tatăl său cum se conduce o afacere.

Donald Trump a preluat afacerile imobiliare ale familiei și le-a transformat într-un adevărat imperiu, în care luxul era pe primul loc. În scurt timp, actualul șef de la Casa Albă și investițiile sale au devenit imaginea New York-ului. Dorind să fie cel mai bun și în alte domenii, începe să investească în cazinouri, în linii aeriene, dar și într-o echipă de fotbal american, lucruri care i-au crescut notorietatea, dar care l-au dus aproape la faliment.

Producătorii documentarului nu uită nici de zbuciumata sa viață personală, marcată de trei căsnicii și multe scandaluri care au ținut prima pagină a presei din SUA. Trump s-a folosit de toată atenția care i se acorda, devenind o adevărată vedetă TV.

Toate acestea au condus la candidatura sa pentru funcția de președinte al Statelor Unite.

Documentarul mai prezintă o serie de interviuri cu oameni apropiați de Trump, prieteni de familie, dar și biograful acestuia.



