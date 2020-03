Viceprimarul Aurelian Bădulescu, despre epuizarea locurilor de carantină din Capitală: Cerem Guvernului resursa financiară pentru a putea identifica noi facilități (VIDEO)

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, anunță că Bucureștiul a rămas fără locuri de carantină, în contextul înmulțirii suspiciunilor de infecție cu noul coronavirus. Toate cele 200 de locuri puse la dispoziție de Primăria Capitalei au fost ocupate înca de miercuri.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, viceprimarul Aurelian Bădulescu a precizat Primăria Capitalei a făcut o solicitare în acest sens către Guvern, însă deocamdată Palatul Victoria nu a transmis niciun răspuns.

”Noi nu am discutat de persoanele contaminate, vorbim doar de cele care trebuie să intre în carantină instituționalizată. (...) Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București spune că stocul de locuințe pentru persoanele care intră în carantină s-a epuizat. Motiv pentru care, cerem resursa financiară către Guvernul României pentru a putea identifica noi facilități care să răspundă nevoilor de carantinare ale persoanelor care urmăresc acest flux obligatoriu. De acum două zile, am adus la cunoștința Guvernului această situație. De atunci și până acum nu ni s-a răspuns și nu am fost sprijiniți ca această situație să fie rezolvată.

Eu pot lua din bugetul Municipiului București, dar nu am voie pentru că nu este activată ordonanța 21, și anume starea de alertă, care este antecamera stării de urgență, pentru ca eu să pot umbla în buget. Altfel, eu nu pot umbla în buget decât pentru capitolele bugetare pe care le-am aprobat”, a declarat Aurelian Bădulescu.

La ora transmiterii acestei știri, în România sunt confirmate 48 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Cel mai recent pacient anunțat de autorități este o femeie, 20 de ani, din București. Aceasta este contact direct cu un prieten șofer al pacientului internat la Spitalul „Dimitrie Gerota” din Capitală. Aceasta devine al șaptelea pacient care este cotaminat de fostul ofițer MAI care a mințit în legătură cu călătoria sa în Israel, acolo de unde cel mai probabil a luat virusul.

Astfel, jumătate din totalul cazurilor din România sunt raportate în București.

