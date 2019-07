Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, a declarat, miercuri, în cadrul emisiunii 'Se întâmplă acum' de pe B1 TV, că Primăria Capitalei se va afla în colaps de la finele lunii august, dacă nu se vor primi banii promiși la rectificarea bugetară.

ADIO, CRISTI BORCEA! L-A PĂRĂSIT PENTRU UN PARTENER MAI TÂNĂR! NEBUNIE LA ÎNCHISOARE! IMAGINI INCENDIARE

Bădulescu este convins că Guvernul nu lăsa să se întâmple acest lucru, dar avertizează că ar fi o mare nenorocire, dacă banii nu vor veni la timp.

"Rectificarea va trebui votată și, apoi resursele vor ajunge la noi. Dacă nu primim banii de la Guvern pentru a derula toate proiectele, la sfârșitul lunii august vom avea o mare, mare problemă. Mai mult nu pot spune, că nu am voie, că mă dau afară din partid, dacă vorbesc ceva ce nu trebuie", a încheiat Aurelian Bădulescu.

CUTREMURĂTOR! IULIA VÂNTUR, ÎN PERICOL DE MOARTE! ANUNȚ DE ULTIM MOMENT PRIVIND STAREA ARTISTEI! SALMAN KHAN E STE ÎNGROAZIT (GALERIE FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.