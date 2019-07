Viceprimarul din Codlea, atacat pe stradă de trei bărbați înarmați: 'Cei care mi-au sărit în ajutor au fost atacați și ei'

Viceprimarul din Codlea, Erwin Albu, a reclamat la Poliție faptul că a fost atacat în plină stradă de trei indivizi înarmați.

Autoritățile din Brașov au deschis o anchetă în urma plângerii lui Albu.

Altercația a pornit de la mustrarea pe care viceprimarul le-a făcut-o pentru că aruncau gunoaie pe jos, din mașină.

"Tocmai am fost atacat in plina strada de trei indivizi cu levier si cutit, in parcarea de langa primarie. Un concetatean care a sarit sa ma apere a fost si el atacat. Indivizii au fugit cu o duba alba cu nr aproximativ VL 69 BRM. Duba a fugit spre Brasov (sau Vulcan).

Vina mea a fost ca i-am apostrofat ca au aruncat o hartie pe geam cand asteptau in coloana de masini in fata primariei spre sensul giratoriu de la Kaufland. Ei au tras pe dreapta si si-au facut damblaua", a scris Erwin Albu, pe Facebook.

Postarea acestuia a avut sute de comentarii.

"Multumesc tuturor, sunt bine. Politia a aflat proprietarul masinii si sunt alertate echipajele in judet. Martorii cu care am luat legatura se vor prezenta maine la Politia Codlea.

Imi pare rau ca cei care mi-au sarit in ajutor la fata locului au fost atacati si ei si s-au aflat in pericol", a mai scris viceprimarul.