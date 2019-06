Viciile CEx-ului! Ministrul Sportului și-a aprins țigara în timpul ședinței (VIDEO)

Şedinţă grea, nervi întinşi la maximum... sau doar plictiseală. Ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, a cedat la un moment dat și și-a aprins o țigară.

Pitit bine după umărul lui Şerban Nicolae, capul sportului românesc îşi aprinde ţigara, ignorând complet camera care filma întreaga adunare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.