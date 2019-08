După ce încă o victimă a atacului de la Spitalul Sapoca a murit și numărul celor decedați a ajuns la 6, Sorina Pintea, Ministrul Sănătății, a vorbit în direct pentru B1TV despre acest caz.

”Din păcate, a mai murit o victimă și încă două se află în stare gravă. Așadar, bilanțul tragic s-ar putea să crească. În acest caz, astăzi la ora 14:00 va avea loc o întâlnire la Ministerul Sănătăți între medicii specialiști pentru a vedea ce măsuri de urgență trebuie să luăm”, a spus Sorina Pintea pentru B1TV.

Întrebată cum de s-a de ajuns la o asemenea tragedie și dacă au fost făcute și până acum controale de specialitatea, Sorina Pintea a spus că din cauza nerespectării regulilor s-a ajuns aici.

”Pentru că până acum nu am apucat sa luam măsuri în astfel de spitale pentru că sunt mai multe unități, mai multe probleme, mai multe tipuri de patologii, de astăzi vor începe controalele în spitalele de psihiatrie. De altfel și anul trecut s-au luat măsuri, dar au fost măsuri punctuale. Avem reguli, avem protocoale, dar nu le respectăm și de aceea se întâmplă ce s-a întâmplat la Sapoca”, a încheiat Sorina Pintea.

