Victor Ciutacu, contrazis de Teo Trandafir: E fake news. Marcel Pavel, confirmat cu Covid-19, nu a fost în emisiune la Kanal D

Victor Ciutacu, realizator la România Tv, care a lansat în spațiul public teoria potrivit căreia Marcel Pavel, infectat cu coronavirus, ar fi filmat și pentru Kanal D și ProTv, este contrazis de realizatoarea Teo Trandafir. Potrivit acesteia, cântărețul nu a mai fost invitat în emisiunea sa din noiembrie anul trecut. Amintim că mai multe vedete ale emisiunii ‘Te cunposc de undeva’ de pe Antena 1 au fost diagnosticate cu noul coronavirus, pacientul zero spunându-se că ar fi chiar Marcel Pavel.





Teo Transafie dezminte ce a spus Victor Ciutacu, într-o postare pe Instagram.

„Cu gândul la scumpul nostru Marcel Pave, pe care l-am văzut pe 11 noiembrie anul trecut. Parca ar fi fost ieri. Tocmai când sa ne cânte piesa lui noua, înainte sa reușim sa povestim fata in fata, am auzit ca mai avem de așteptat. Răbdarea e o virtute, asa ca numărăm zilele. Va dați seama, nu ne-am văzut din noiembrie?... Un gând bun și pe curând, cu “zâna ta frumoasa din povesti”, un cântec așteptat!”, scrie Teo Trandafir.

Acest lucru înseamnă că Marcel Pavel nu a fost la Kanal D, în săptămâna în care a infectat mai multe persoane, la o emisiune la Antena 1, așa cum a susținut Ciutacu, anterior.

Marcel Pavel, nou mesaj de pe patul de spital





Starea de sănătate a lui Marcel Pavel s-a înrăutățit în ultimele zile de spitalizare, din cauza infectării cu noul coronavirus, dar și a unei duble pneumonii pe care a făcut-o din cauza condițiilor de pe platoul de filmare de la "Te cunosc de Undeva".

Marcel Pavel a făcut noi declarații de pe patul de spital după ce a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Acuzat că ar fi fost plătit să se infecteze cu virusul chinezesc, Marcel Pavel a transmis un mesaj dur la adresa cârcotașilor în care precizează că nu e de glumit cu boala.

”Acum mă simt ceva mai rău, pe mine mă afectează cel mai tare zona plămânilor. Saturația oxigenului este relativ mică. Ceea ce simt eu acum pe pielea mea, nu pot să spun decât că sunt de acord cu specialiștii care s-au ocupat de testarea mea.

Lumea spune că am luat bani ca să spun că sunt bolnav de COVID-19. Lumea a înnebunit de tot! Eu sunt un om cu coloană vertebrală, nu aș accepta niciodată așa ceva. Sunt un om puternic și vreau să trec peste momentele acestea. Este o boală cumplită, aici mă refer la dubla mea pneumonie. Eu nu am făcut din cauza virusului această boală, am făcut-o după un șoc termic. Medicii îmi spun să am răbdare, să urmez tratamentul întocmai, și cel injectabil, și cel administrat oral”, a declarat Marcel Pavel la Antena Stars.









Antena 1 a suspendat filmarile emisiunii 'Te cunosc de undeva'





Focar de infecție Covid-19 la Antena 1. După ce cântărețul Marcel Pavel a fost confirmat infectat cu noul coronavirus, alte două vedete au primit și el verdictul teribil al medicilor. Este vorba despre Ozana Barabancea și Andrei Ștefănescu, membrii emisiunii ‘Te cunosc de undeva’. O altă vedetă infectată este cunoscuta actriția Adriana Trandafir. Pe lângă În acest context, reprezentanții Antena 1 au transmis, joi, un comunicat de presă, în care sustin că s-a deschis o anchetă epidemiologică, iar filmarile pentru emisiunea în cauză au fost sistate.