Ministrul Sănătăţii, Victor Costache: Nu există în acest moment niciun caz confirmat de coronavirus în România. Avem încă 6 persoane în carantină, în București (VIDEO)

În acest moment nu există niciun caz confirmat de coronavirus pe teritoriul țării noastre, a declarat luni seară ministrul interimar al Sănătăţii, Victor Costache.

Oficialul guvernamental a precizat că autoritățile fac eforturi serioase pentru a umple lipsa de stocuri de materiale de prevenție și de medicamente.

“Colegii de la Ministerul de Finanţe ne-au asigurat că se lucrează contracronometru pentru a se finaliza achiziţia publică şi pentru a recompleta aceste stocuri. (...) În momentul de faţă avem stocuri la nivelul spitalelor de aproximativ o lună - o lună şi jumătate. Evident, nu putem aştepta şi am anticipat acest moment şi am decis suplimentarea acestui stoc de rezervă, într-o şedinţă comună, pe care am avut-o în acest comitet, în luna ianuarie şi am mers pe un scenariu pesimist şi toate aceste cifre au fost calculate în funcţie de acest scenariu”, a declarat Victor Costache, în cadrul unei conferințe organizate la sediul Ministerului de Interne (MAI) despre măsurile luate de autorități pentru combaterea coronavirusului.

Ministrul Sănătății a adăugat că 6 persoane se află încă în carantină, iar aproximativ 1.000 de oameni sunt autoizolați la domiciliu.

“Avem încă șase persoane în carantină, în București. La domiciliu ar trebui să fie undeva în jur de 1.000 de persoane”, a arătat Victor Costache.

Ministrul Sănătăţii a participat luni seară, alături de Marcel Vela (ministrul de Interne), de Lucian Bode (ministrul Transporturilor), de Raed Arafat (şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă), şi de Adrian Streinu Cercel (managerul Institutului de Boli Infecţioase "Matei Balş") la o şedinţă a Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în contextul măsurilor luate pentru pentru stoparea răspândirii virusului ucigaș din China.