Victor Negrescu: Pentru PNRR am prezentat un plan care nu corespunde cu cerințele europene. Documentul public nu este cel pe care l-am trimis la Bruxelles (VIDEO)

Victor Negrescu, membru al Parlamentului European, a explicat luni seară, în emisiunea "Dosar de Politician", prezentată de Silviu Mânăstire pe B1 TV, despre motivele pentru care mai multe proiecte din PNRR au fost respinse de Comisia Europeană.

"Am prezentat un plan care nu corespunde cu cerințele europene. Comisia Europeană ne-a pus la dispoziție încă de anul trecut formatul pe care trebuie să-l completăm, pe care nu -am respectat, inclusiv documentul Excel unde trebuia să completam țintele, sumele alocate, obiectivele. Era un lucru foarte simplu, un pic cam birocratic, dar foarte simplu de completat. Portugalia a făcut, alte state au făcut. Trebuia să venim cub proiecte care pot fi implementate pana la finalul lui august 2026, foarte important și trebuie sa arătăm ca credem in proiectele noastre. Faptul că te duci acolo cu un buget de 41 de miliarde și tu primești 29, cu proiecte neargumentate suficient, au condus la un dezastru. Trebuie să-l refacem într-o lună", a spus europarlamentarul.

În ceea ce privește proiectul de gaze, Negrescu a spus că mai există un apel pentru fonduri europene în acest sens, care nu a fost implementat.

"Acolo problema este că noi nu arătăm ca este sustenabil după 2026, în contextul în care gazul este o sursa de energie tranzitorie. Mai avem un apel de proiecte din bani europeni pentru rețele de gaze blocat, l-am făcut anul trecut, de peste 200 de milioane de euro, nu l-am implantat și cerem încă 2 miliarde. Sunt carențe...Părerea mea este că nu au putut să obțină nici un ban pentru că nu au mers cu o argumentație coerentă", a spus Negrescu.

Potrivit acestuia, planul care este prezentat oficial pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nu este planul cu care s-a mers la Comisia Europeană

"Planul pe care îl vedem public, care este pe site nu este planul pe care l-au trimis la Bruxelles. Au trimis total altceva. Din păcate nu am acces la document, dar știu foarte bine. Sunt secretizate...Cred că la un moment dat o să treacă și planul nostru, problema este că nu o să putem să-l implementăm", spune Negrescu.

