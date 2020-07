Victor Ponta a rămas fără titlul de doctor. Fostul lider PSD a pierdut definitiv la ICCJ procesul cu Ministerul Educației

Victor Ponta a pierdut definitiv și irevocabil la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu Ministerul Educației. Fostul premier cerea anularea ordinului de ministru prin care i-a fost retras titlul de doctor în anul 2016. Prin decizia asta, Victor Ponta este în mod definitiv și irevocabil plagiator.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv cererea prin care fostul premier Victor Ponta a solicitat anularea ordinului ministrului Educaţiei prin care i-a fost retras în anul 2016 titlul de doctor în drept, potrivit B1 TV.

