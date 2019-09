Victor Ponta, despre crima din Dâmbovița: 'Trebuie să reconstruim un stat care nu mai există. România nu mai este o țară sigură' (VIDEO)

Liderul Pro România, Victor Ponta, a comentat luni, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, cazul din Dâmbovița, unde o fetiță de 11 ani a fost ucisă, iar principalul suspect, un cetățean olandez, s-a sinucis.

Ponta a atras atenția asupra faptului că România nu mai este o țară sigură și a subliniat că în acest moment nu avem un ministru de Interne care ar trebui să gestioneze acestă situație.

”Trebuie să reconstruim un stat care nu mai există. (...) În acest moment, din păcate, ceea ce însemna un stat puternic care își proteja cetățenii, nu mai există.

România e singura țară, probabil din lume, care nu are ministru de Interne, deloc, nu există. (...) Am avut mai multe cazuri, nu doar la Caracal. Cine să facă reforma și schimbările? Degeaba dai vina pe un polițist dintr-un sat, dintr-un oraș, aici e un sistem care nu funcționează.

România era o țară sigură. Nu mai este o țară sigură. Trebuie să vedem de ce și trebuie să luăm o decizie legată de priorități. Orice țară care s-a confruntat cu astfel de probleme a luat niște decizii de politică penală. Adică, folosești toate instituțiile statului ca să lupți cu crima organizată, cu clanuri interlope, trafic de droguri”, a declarat Victor Ponta.

