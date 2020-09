Victor Ponta, despre noul an școlar: În acest moment, mărim discrepanțele între copiii care trăiesc în zone bogate și ceilalți. Jumătate din școli nu au nici măcar condiții clasice de igienă (VIDEO)

Victor Ponta spune că își va duce copiii la școală începând din 14 septembrie, însă precizează că ei, la fel ca alți elevi din Capitală, sunt privilegiați pentru că trăiesc într-un oraș mare, unde pot avea acces la mijloace de protecție sanitară și la internet. Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, liderul Pro România a declarat că, din punctul său de vedere, felul în care autoritățile au ales să gestioneze revenirea elevilor la cursuri în contextul pandemiei de coronavirus nu face decât să adâncească diferențele care există deja între locuitorii din mediul rural și cei de la oraș.

Întrebat dacă își va duce copiii la școală, Victor Ponta a răspuns: ”Da, dar copiii mei, ca și alți copii din București, sunt privilegiați pentru că stau într-un oraș mare, unde primăriile au bugete mari, unde putem să le cumpărăm mască, dezinfectant, au tabletă, au internet. Problema este că noi, de fapt, în acest moment, mărim discrepanțele între copiii care trăiesc în zone bogate - București, Cluj, Timișoara, Iași - și ceilalți. Sunt 6.200 de școli în România, dintre acestea jumătate nu au nici măcar condiții clasice de igienă, dar tablete, gel dezinfectant, la fel profesorii. Eu cred că, în acest moment, noi rupem România și mai tare, în loc să o facem mai unită și mai solidară.

Iar ideea asta că Guvernul spune că nu e treaba lui unde începe școala și cum începe, e treaba primarului și a directorului este cea mai mare fugă de răspundere pe care am văzut-o vreodată al vreun guvern”.

Totodată, Ponta a susținut că o discriminare intervine și în ceea ce privește faptul că statul nu decontează testele pentru coronavirus făcute în unități medicale private.

”Vă mai dau un exemplu de discrimiare. După scandalul de la Bacău, m-am dus dimineață la o clinică privată, mi-am făcut testul de COVID care costă o sumă importantă, chiar și pentru mine, care am un salariu bun de deputat. 390 de lei nu e o sumă mică. Din păcate, statul român, după șapte luni de pandemie, nici nu asigură destule teste pentru zona publică, nici nu decontează testele făcute la privat, cum fac celelalte țări”, a mai spus Victor Ponta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Marele ACTOR român care a ajuns să vândă ROȘII în piață. Incredibil despre cine este vorba!