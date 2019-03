Victor Ponta, DEZVĂLUIRI despre schimbul de replici cu Florian Coldea: `Bă, îmi dai pozele cu Dragnea, de la tăiatul porcului?` (VIDEO)

Victor Ponta a dezvăluit ce a vorbit cu fostul prim-adjunct al șefuluI SRI, Florian Coldea, atunci când și-au strâns mâna, luni, la evenimentul de la Biblioteca Centrală Universitară, unde prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

”L-am rugat dacă îmi dă pozele când tăia Dragnea porcul. «Bă, îmi dai pozele cu Dragnea, de la tăiatul porcului?». Și a zis da. Acum aștept. Foarte sincer. El a zis da, a râs. I-am zis dacă mai ține minte când i-a dat Dragnea cele 8 Opus One și dacă mai are vreunul, să îmi dea și mie. A fost invitatul SNSPA. Coldea nu mi-a făcut deloc bine. Poate unii voiau să ne dăm niște capete în gură. Nu ne-am mai întâlnit, de la prezidențiale”, a explicat Victor Ponta, în cadrul unei emisiuni de la TVR, potrivit Știripesurse.ro.

În cadrul evenimentului, Florian Coldea s-a întreținut amical și cu ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu. (Detalii AICI)

