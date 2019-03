Victor Ponta a fost huiduit de câțiva muncitori ai fostului combinat de oțeluri speciale Mechel, în timpul unei deplasări la Târgoviște, relatează stiripesurse.ro.

”Huo, criminalule! Ai vândut țara! Derbedeule! Ai fost mână în mână cu rușii, ai vândut oțelăria! Nu îți e rușine?”, au spus muncitorii.

"Huo trădătorule! (...) N-ai făcut nimic! (...) Mincinosule!", au mai scandat ei.

Preşedintele Pro România a mers să discute cu protestatarii, dar aceștia au început să dea vina pe fostul prefect al Dâmboviței. Când Victor Ponta a dat să plece, bărbații au început, să îl huiduie din nou.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.