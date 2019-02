Victor Ponta, despre reacția lui Dragnea în cazul Kovesi: La Dragnea orice chestiune serioasă devine un blat sau o bășcălie. Pentru ce este folosit ”tot acest praf în ochi” 

Liderul Pro România, Victor Ponta, a comentat ironic reacția lui Liviu Dragnea cu privire la victoria Laurei Codruța Kovesi la votul din Comisia LIBE pentru postul de procuro-șef european.

Rugat de un jurnalist străin să comenteze ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul European, Dragnea a răspuns: `I don't speak English`.

Într-o postare pe Facebook, Ponta îl acuză pe Dragnea că tratează cu ”bășcălie” orice chestiune serioasă. De asemenea, fostul premier precizează că întreg contextul este folosit în această săptămână de liderul PSD și de Darius Vâlcov ”ca să fure toate companiile românești”.

"Haideți ca iar a luptat Dragnea cu “Statul Parelel” / la Dragnea orice chestiune serioasă devine un blat, o bășcălie; sau ambele!

Acum putem să ne uităm puțin și la faptul că tot acest “praf în ochi” este folosit în această săptămână de către Dragnea și Vâlcov ca să fure toate companiile românești (cu semnătura inconștienților Dăncilă și Teodorovici care vor adopta Hotărârea de Guvern cu Fondul Suveran)!

Pentru noi cei de la PRO România marea bătălie a acestui an este salvarea companiilor românești (pe care în 2012-2015 le-am salvat de la faliment, le-am făcut profitabile și le-am listat la Bursa pentru a fi transparente și eficiente pentru România)!

Liviu - you don’t speak English/ but do you speak euro and dollars? Just brasilian real?", a scris Victor Ponta pe Facebook.