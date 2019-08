Victor Ponta: 'Nu mă întorc în PSD! Doar Dăncilă mai crede că vreau să-i iau partidul' (VIDEO)

Victor Ponta i-a dat asigurări, miercuri, Vioricăi Dăncilă că nu vrea să îi ia partidul, așa cum se teme premierul.

"Nu mă întorc în PSD", a spus răspicat liderul Pro România.

