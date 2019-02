Victor Ponta: OUG 114, o imbecilitate sinistră. Noi vorbim despre justiţie, ceva care oricum nu se rezolvă, şi, între timp, în partea economică ne distrugem atât de tare (VIDEO)

Fostul premier Victor Ponta a criticat în termeni duri modificările care se fac repetat în legile privind justiţia, pe care le-a numit o bătaie pentru ca Dragnea să preia puterea.

"Eu nu văd în niciun caz că un sistem se îmbunătăţeşte, eu văd doar că e o bătaie puterea care a avut-o Băsescu să o aibă acum şi Dragnea. La un moment dat o să cadă şi Dragnea şi o să vină altul care să aibă puterea să facă dosare la alţii", a afirmat Victor Ponta, pentru emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

Liderul Pro-România a sublniat că în timp ce toată atenţia se concentrează pe justiţie, guvernarea PSD face praf economia ţării prin măsuri precum OUG 114.

"În timp ce vorbi nonstop despre aceste chestiuni, dar nu se rezolvă nimic. Sunt doi ani şi ceva de la OUG 13 când au ieşit 500.000 de oameni în stradă, suntem în acelaşi stadiu, şi în aceeaşi această perioadă nu vorbim deloc de alte lucruri. Ştiţi că intrăm în martie şi nu avem buget? Ştiţi că OUG 114, o imbecilitate sinistră. (...) OUG 114 dată între Crăciun şi Revelion, acum înţeleg că fac un colectiv să o schimbe, dar între timp a ajuns leul 4,7, preţul la energie a crescut, ăia şi-au amânat toate investiţiile în marea neagră şi importăm gaz de Gazprom. Adică noi tot vorbim despre ceva care oricum nu se rezolvă, dacă câştiga Dragnea sau Kovesi dar nu câştigă niciunul că amândoi sunt bine unul la Bucureşti şi unul la Bruxelles, şi între timp în partea economică încât cei care vor veni după să repare groapa", a arătat Victor Ponta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.