Victor Ponta: ”Reactoarele 3 și 4 nu o să le facă nimeni” (VIDEO)

Victor Ponta, liderul Pro România, a declarat, joi seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că reactoarele 3 și 4 nu o să le facă nimeni.

”Reactoarele 3 și 4 nu o să le facă nimeni. Eu nu cred că cineva, la orice Guvern, va da din banii României 8 miliarde de euro pentru încă 2 grupuri, în condițiile în care toată lumea merge pe energie regenerabilă, consumul de energie a scăzut, prețurile au scăzut. Nu se justifică economic să dai 8 miliarde pe așa ceva”, a spus Ponta.

