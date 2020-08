Victor Ponta s-a autosuspendat din avocatură (VIDEO)

Liderul Pro România Victor Ponta s-a autosuspendat din Baroul Bucureşti. Totul după ce i-a fost retras titlul de doctor şi a pierdut procesul în care ataca verdictul de plagiat dat de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Ponta devenise avocat cu acte în regulă în anul 2005.

Victor Ponta s-a văzut nevoit să se retragă din avocatură la 15 ani de când a început să profeseze, fără concurs, pe baza doctoratului obţinut după ce a plagiat.

Potrivit newsweek.ro, în calitate de avocat Ponta a câştigat în jur de 400.000 de euro.

Decizia definitivă a Curții Supreme cu privire la plagiatul fostului premier a fost pronunțată la jumătatea lunii iulie. Cu toate acestea, Baroul Bucureşti nu a luat încă nicio decizie privind excluderea lui Ponta.

Decanul Baroului Bucureşti Ion Dragne spune că întârzierea vine din faptul că se aşteaptă decizia oficială şi documentele de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

”Domnul Victor Ponta nu a fost exclus din Baroul Bucureşti. Vom dezbate cererea doamnei Monica Macovei de excludere a lui Victor Ponta din Baroul Bucureşti doar după ce ne va veni decizia oficială şi documentele de la Înalta Curte. Cazul Ponta va fi pus pe agenda Baroului Bucureşti imediat ce documentele de la Înalta Curte ne vor parveni. Poate să se întâmple chiar şi în luna august. Nu sunt de acord cu ideea că Baroul Bucureşti tergiversează analiza cazului Ponta", a declarat Ion Dragne, potrivit sursei citate.

Pe 14 iulie, Victor Ponta a pierdut definitiv și irevocabil la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul cu Ministerul Educației. Fostul premier cerea anularea ordinului de ministru prin care i-a fost retras titlul de doctor în anul 2016. Prin decizia asta, Victor Ponta este în mod definitiv și irevocabil plagiator.

Victor Ponta a negat tot timpul acuzațiile de plagiat. La finalul anului 2014 a încercat să renunțe la titlul de doctor în drept acordat în anul 2003 de către Universitatea București.

Îndrumatorul știintific al lui Victor Ponta pentru aceasta teza de doctorat a fost Adrian Nastase, care în 2003 era prim-ministru al României. Victor Ponta era la acel moment secretar de stat în cabinetul Năstase.

“Din păcate, în cazul lucrării prezentată de domnul Victor Viorel Ponta ca teză de doctorat explicația caracterului sumar ori inexact al indicațiilor bibliografice este încălcarea normelor de etică academică, fapt susținut și de Raportul întocmit de cei trei experți desemnați de Universitatea din București, care consideră că teza realizată de domnul Ponta este un «plagiat vădit»”, se arată în raportul CNATDCU.

