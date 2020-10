Victor Ponta: ”Sunt de acord cu Iohannis în privința evitării unui nou lockdown” (VIDEO)

Victor Ponta, liderul Pro România, a declarat, joi seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că este de acord cu președintele României, Klaus Iohannis, în privința evitării unui nou lockdown.

”Sunt de acord cu Iohannis în privința evitării unui nou lockdown. Eu cred că România nu își permite lockdown în ceea ce privește partea economică (...) Sunt părinte și îmi e teamă, evident, pentru copiii mei, dar tot cred că ar trebui să meargă la școală și cred că soluția nu este să închizi, că, oricum, este o soluție care nu ține pe termen mediu și lung. E o soluție pe termen scurt. Și soluția este să organizezi proceduri și să închizi focare”, a spus Victor Ponta.

Florin Cîţu, despre un nou lockdown în sectorul economic: Obiectivul e să rămânem cu economia deschisă

Amintim că Florin Cîțu, ministru de Finanţe, a declarat, joi seară, într-o intervenție în platoul B1 TV, că nu intentionează să închidă din nou toate sectoarele economice, așa cum se tem românii, ci caută soluții ca economia să funcționeze.

"Am învățat foarte mult din perioada martie-aprilie, carantina din primăvară și va spun că nici atunci nu am fi mers în acea direcție și România este tara care n-a închis toată economia,tot ceea ceea a însemnat sector construcții ș.a.md., n-a fost închis. Nu ne duceam spre acel lockdown, dacă am fi găsit rezervele României, dacă era ceva acolo, dar acești oameni au lăsat rezervele și încă aștept instituțiile statului să-i ia pe cei responsabili că mi se pare ca acolo este chiar o crimă împotrivă românilor. Aștept să investigheze pentru că am găsit rezervele pe zero pentru măști, dezinfectat, nu era nimic acolo. Eu cred ca trebuie sa mergem în perioada următoare cu economia deschisă, dar cu reguli clare”, a afirmat ministrul, care a adăugat: ”Sunt foarte mulți antreprenori care asta ne cer: cum să-și țină deschisă compania, cum sa vină oamenii la muncă și poată să funcționeze în condițiile care sunt acum, poate cu mai puțini oameni, dar să nu închidă de tot. Asta este obiectivul: să rămânem cu economia deschisă, poate la capacitate mai mică, dar să nu închidem economia. Asta a fost discuția și cu HORECA, până la urmă am ajuns să rămână deschise 30%, 40%. Împreună putem să găsim soluțiile, dar soluția nu este închiderea economiei, pentru ca avem nevoie să funcționeze, avem nevoie de venituri la buget, ca acei bani să se ducă înapoi în economie. Obiectivul nostru este de a nu închide economia, nu vrem să închidem economia pentru că asta este reţeta clară spre faliment.Costul acelor două luni de zile (martie, aprilie, n.r.) a fost de aproape două puncte procentuale din PIB, din creşterea economică, enorm în acea perioadă”.

Radu Țincu: Un lockdown parțial, regional, în România este iminent și va trebui luat în calcul fără discuție

Medicul Radu Țincu a spus, în contextul creșterii alarmante a numărului de cazuri de coronavirus, că un lockdown parțial, regional, în România este iminent și va trebui luat în calcul fără discuție pentru că altfel sistemul sanitar va fi depășit

”Cred, din păcate, că un lockdown parțial, regional, în România este iminent și va trebui luat în calcul fără discuție pentru că altfel sistemul sanitar va fi depășit. Măsurile trebuie să fie implementate prompt și la timp. Degeaba vor fi luate măsuri tardive, pentru că ele nu vor mai putea salva situația și știm foarte bine că măsurile din această pandemie au nevoie de o perioadă de latență de 10, 14, 20 de zile, până când să devină eficiente”, a declarat medicul, în direct pe B1 TV.

