Victor Rebengiuc a fost bolnav de COVID-19. Ce lecție a învățat din această experiență

Captură Video - All About Romanian Cinema / Youtube

Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 87 de ani, a mărturisit că a fost și el testat pozitiv cu coronavirus, dar nu a avut nevoie de internare. Doar a stat închis în casă, vreme de două săptămâni, și a urmat tratamentul prescris. Acesta a precizat că nu-și poate da seama cum s-a infectat, căci este un adept al măsurilor de prevenție și chiar le-a respectat.

Actorul Victor Rebengiuc a avut COVID-19

Victor Rebengiuc a susținut duminică, pentru Digi24, că a avut COVID-19, dar boala nu s-a manifestat de așa manieră încât să fie nevoie de internare în spital.

„Nu am avut manifestări ale bolii, am stat două săptămâni cuminte, în casă, închis şi am urmat un tratament care mi-a fost prescris şi gata”, a povestit actorul, citat de News.ro.

Rebengiuc a mai spus că „nu ştiu cum s-a putut întâmpla chestia asta”, căci este adeptul respectării regulilor de prevenție și a purtat masca de protecție, mai ales că nu simte nicio dificultate atunci când o folosește.

Întrebat ce a învăţat din această experiență, Victor Rebengiuc a răspuns: „Să mai stau pe acasă, să nu plec în lume, în pieţe aglomerate şi metrouri”.

Anterior, el afirmase pentru News.ro că nu-l deranjează, ba chiar îi place să stea în casă.

Măsurile de prevenție, necesare și după administrarea vaccinului anti-COVID-19

Autoritățile și specialiștii atrag în mod repetat atenția că e nevoie de respectarea unor măsuri simple - masca de protecție, igienă, distanțarea socială - pentru a împiedica virusul să se transmită.

Regulile vor trebui respectate și după administrarea, cel mai probabil de la anul, a vaccinului anti-COVID-19.

Duminică, președintele Klaus Iohannis a anunțat că vaccinarea în masă a populației va avea loc, probabil, în primăvară, iar cea a personalului medical, prima categorie care va fi vaccinată, în ianuarie-februarie.

La rândul său, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că, până în vara anului viitor, 70% din populație va fi vaccinată.