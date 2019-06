Victor Rebengiuc: Nu se poate să faci în fiecare lună împrumuturi ca să plătești măriri de salarii. Situația e gravă, gravă (VIDEO)

Instituţiile de cultură din România sunt nevoite să renunțe la numeroase contracte din cauza problemelor financiare tot mai presante pe care le au. (Detalii AICI) Situația nu-l surprinde deloc pe Victor Rebengiuc. În condițiile în care autoritățile s-au repezit să arunce cu măriri de salarii în stânga și-n dreapta, fără să se asigure mai întâi că au suficienți bani, era de așteptat că se va ajunge în acest punct, a declarat actorul, pentru B1 TV.

”Situația e gravă, e gravă. Dacă a reușit măsura asta cu mărirea salariilor care, sigur, era necesară, dar un om chibzuit se gândește înainte să facă o cheluială dacă îi ajung banii sau nu.

Nu se poate să faci în fiecare lună împrumuturi ca să plătești măriri de salarii. Era firesc că aici o să ajungem din cauza acestor măriri nechibzuite.

Sunt oamenii care lucrează în video, care fac toate lucrurile video, sunt electricienii, oamenii de la sunet, ei ce să facă? O să plece probabil undeva unde sunt teatre care au bani. În România nu”, a declarat Victor Rebengiuc, pentru B1 TV.

